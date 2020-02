Tellijale

Tavaliselt pakub õpiabi töötav õpetaja, kes pärast päevatunde abivajajaga tegeleb, kuid tihti on abistajaks mõni pensionil olev või muud tööd tegev endine õpetaja. Õpiabi vajatakse rohkem, kui pakutakse. Enim on nõutud matemaatikud. Abi küsitakse ka eesti keeles, keemias ja võõrkeeles.

Pensionipõlve veetvat matemaatikaõpetajat Aime Pihelit saadab kuulsus, et tema teeb matemaatika selgeks ükskõik kellele. Õpetaja tunnistab, et abivajajaid on ta aastate jooksul jõudumööda püüdnud aidata. Praegugi on tal paar õpilast, keda ta matemaatika saladustesse pühendab.