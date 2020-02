JUUBEL ⟩ Ülo Tuulik: saime vennaga ühesugused kingitused

Kohvilauas pajatas Abrukal sündinud ja sõjakeerises perega Saksamaale sundevakueeritud Ülo Tuulik, kes on Saaremaa ühisgümnaasiumi 40. lennu vilistlane, õnnitlejaile oma eluteest, loomingust ja hobidest. 1963. aastal lõpetas ta eesti filoloogina Tartu ülikooli ning on töötanud mitmes toimetuses ajakirjanikuna ja Eesti kirjanike liidu sekretärina.

Ülo Tuuliku tuntuim teos on romaan "Sõja jalus", mis toob lugejateni sõrulaste katsumused Teises maailmasõjas. Juubilari sulest on ilmunud veel mitu reisiraamatut, kolm proosakogumikku ja publitsistikakogu, rääkimata artiklitest erinevates väljaannetes.

Eile üllatas maletajast kirjanik Classiku kohvikusse kogunenud inimesi sellegagi, kui andis teada, et tal on õnnestunud malelaua taga võita suurmeistreid Viktor Kortšnoid, Jaan Ehlvesti, Kaido Külaotsa ja veel mitut tuntud maletajat.

Viimastel aastatel on Ülo Tuulik palju aega veetnud Saaremaal. Tuulte Roosi elamurajoonis asuvas korteris korrastab ta oma arhiivi. Varem elas seal tema kaksikvend, kuus aastat tagasi taevastele radadele lahkunud kirjanik Jüri Tuulik. Küsimusele, kas Ülo Tuulikult võib ka uut raamatut oodata, vastas juubilar muheledes, et mine tea.

"Pidasin keskkoolis õppides päevikut. Kooli lõpetamisel sulgesin need kahekümneks aastaks, lubades endale, et kunagi kirjutan päevikutesse kirjapandut aluseks võttes noorsooromaani. Kui need kaustikud 20 aastat hiljem avasin ja tekste lugesin, siis mõtlesin, oi kui rumal ma olen olnud. Panin need siis veel kümneks aastaks seisma. Ainult klassikokkutulekutel olen neist katkendeid ette lugenud," rääkis Tuulik.