Maahooldajad kardavad toetuste vähenemist 37 miljoni euro võrra

Pähni sõnul kahetseb ta tagantjärele seda, et ta omal ajal ei hankinud mõnd puhtatõulist looma, mis oleks võimaldanud tõuloomi müüa. Loomapidamise jätkumine tuleks praegu kõne alla vaid siis, kui see rohkem sisse tooks. Paraku pole viimastel aastatel õnnestunud müüa loomi Türki, kust maksti rohkem raha. Pähni sõnul ei ole ta võimeline söötma oma veiseid sellisesse lihakuseklassi, et tõeliselt head raha teenida. «Loomad ei söö seal ju kõrgväärtuslikul karjamaal. PLK hooldamine on ikkagi ekstensiivne tootmine, kus eesmärk on alade hooldamine,» selgitas ta.

Aive Pähn märkis, et loomapidamine muudab inimese parasjagu sunnismaiseks ja üleüldse pole loomade eest hoolitsemine kõige kergem töö. Ülekohtune tundub kliimaaktivistide hurjutamine, et loomasõnnik ja veised üleüldse on väga keskkonnavaenulikud. Et loomakasvatajad on kliima vaenlased ja et me kõik peame taimetoidule üle minema. «Isegi seda on ette heidetud, et miks te puid maha võtate karjamaal,» oli Pähn nõutu. «Aga see pole mets, see on võsa,» selgitas ta.