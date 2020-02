Antarktika200 ⟩ Ekspeditsioon on lõppenud. Kokku läbiti 15 000 meremiili

Kroonlinnast alanud ja juulis Roomassaarestki pidulikult teele saadetud Antarktika ekspeditsioonil osales kokku ligi 100 inimest ja läbiti 15 000 meremiili.

Bellingshauseni poolt lõunamandri avastamise 200 aastapäeva auks tehtud reis sai kapten Indrek Kivi sõnul uhke lõpu. Kui veel sõbrapäeval rammiti vastu lainet vaid vaevalise 2 sõlmese kiirusega, siis vahetult enne Punta Arenase sadamat hakkas hoovus jõudsalt vedama ja laev lausa lendas: kiiruseks tuli 13,6 sõlme.

Kui Antarktikasse minnes saadi ohtlikku Drake’i väina ületates väga head purjetamisilma, siis sama kordus ka tagasiteel.

„Õnne mul ikka on,” naeris Kivi keskmiselt 7 sõlmese taganttuule kohta, mis viis neid Antarktikast Falklandi saartele.

Selle lausega tsiteeris Kivi kuulsat polaaruurijat Roald Amundseni, kes ütles, et edu saadab neid kellel on kõik hästi ette valmistatud. Teised ütlevad selle kohta: "Tal oli õnne!". Selle ütlusega võib ka kokku võtta kogu õnnestunud ekspeditsiooni.