Rootsi rallilt saarlastele kaks poodiumikohta

“Mul on väga hea meel, et suutsime võtta Rootsist esimese poodiumi uues tiimis, arvestades neid olusid, mis siin valitsesid,” rääkis Ott Tänak . “Saame siit kindlasti kaasa võtta palju positiivset. Auto on konkurentsivõimeline ja kiirus igati olemas, kuid peame uues keskkonnas veidi veel kohanema.”

Ott Tänak ütles, et pärast Monte Carlot oli väga oluline ilma vigadeta puhtalt lõpuni jõuda, et saaks punktitabelisse numbrid kirja ja koguda väärtuslikke võistluskilomeetreid. “Kindlasti polnud me sel nädalal kiirusega oma võimete kõrgusel, kuid areng on olemas ja teeme iga katsega edusamme paremuse poole. Kõike eelnevat arvesse võttes usun, et tegu oli meie jaoks väga kasuliku ja positiivse nädalavahetusega,” märkis maailma-meister.