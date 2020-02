REPLIIK ⟩ Noored ei tunne viisakusreegleid

Kella pooleneljases Orissaare–Pöide liinibussis on olukord koolilaste pärast käest ära. Lapsed istuvad bussis n-ö sisemistel istmetel, aknapoolsed istmed on vabad, kuid lapsed asetavad sinna oma koti. Näpivad telefoni ega pane üldse tähele, mis ümberringi toimub. Vanemad inimesed on sunnitud püsti seisma, kuid see pole üldse noorte asigi. Kui märkuse teha, saad kohe vastu. Käest ära on see värk läinud!