KRISTIINA MARIPUU ⟩ Millal väljub Mõntust järgmine laev?

Aastatel 2005–2008 käigus olnud Mõntu ja Ventspilsi vaheline laevaliin jõudis koguda küllaga tuntust ja nii mõnigi siinne turismiettevõtja on avaldanud arvamust, et paraku lõppes see ühendus just siis, kui liin oli end sisse töötanud.

Päriselt olevat juhtunudki nii, et küsiti, millal järgmine laev läheb, ning vastus kõlas: järgmist ei tea, aga viimane läks kolm aastat tagasi. Tänavu saab viimasest reisist juba 12 aastat. Tõsi on, et selle laevaliini kohta küsitakse tänini ning Mõntu sadamas võib igal suvel kohata turiste, kes loodavad laevaga otse Ventspilsi sõita.

Viimane laev väljus tosina aasta eest

Saaremaa ja Läti laevaliini vastu tuntakse huvi ka mitmes veebikeskkonnas. Küsimus on ikka üks ja seesama: kas laev sõidab? Mõned üksikud näited. Kuus aastat tagasi uuris üks lätlane, kas Saaremaa poole laeva ka läheb. Talle vastas poolakas, kes teatas, et kahjuks enam mitte. Ta kirjeldas sõbraga ettevõetud jalgrattamatka, kus nad said Liepajas teada, et otse saarele ei saa, ja nii sõitsidki Saaremaale väga suure ringiga.

Viie aasta eest uuris sama asja lootusrikkalt üks hollandlane. Vastuseks sai ta teada, et liin on suletud, kuid kuuldavasti plaanitakse see peagi taas avada.

Tollase ühenduse kohta jagub paljudel häid sõnu, inimesed avaldavad arvamust, et laevatee võimaldas toredat reisimarsruuti ümber Riia lahe. Nõudlus sellise ringreisi järele püsib ja alles üsna hiljuti kirjeldas reisihuviline Indiast TripAdvisoris õhinaga, kuidas Baltikumi reis võiks päädida Eesti ja Saaremaa külastamisega ning ideaalne tagasitee kulgeks Saaremaalt otse Lätti. Vastus on lakooniline: laeva pole, ja seda juba aastaid.

Ehkki rahvusvaheline laevaliin teenib selgelt enim turistide huve – ja need ei ole vaid lätlased ja saarlased –, on sellega otseselt seotud ka siinne elu-olu. Olgu siis majanduse elavnemise või saarlaste endi liikumisvõimaluste avardumise kaudu.

Ülemöödunud aastal soovisin sõita Gotlandile. Valisin selleks meretee Ventspilsist Nynäshamni ja sealt Visbysse. Autoga Ventspilsi sõiduks kulus aga terve päev ja Visbysse jõudsin järgmise päeva pärastlõunal.

Kümne aasta eest võttis jõudsalt kuju Gotlandi, Ventspilsi ja Saaremaa laevaliini plaan. Uudiste pealkirjadki rääkisid kindlas kõneviisis, et “Saaremaalt saab juba tuleval suvel laevaga Gotlandile”. Paraku jäi GoVeSa vaatamata hoolikale ettevalmistusele sündimata.

Saare maakonna ettevõtluskeskkonna ja selle arendamise võimaluste analüüsis tõdetakse, et saarlastena asume rahvusvahelise turismi ja äri ristteel, kuid nendele teedele jõudmiseks peame ette võtma pika ringi.

“Küllap kehtib ka rahvusvahelise laevaühenduse osas tõsiasi, et mida rohkem ette võtta ja pingutada, seda rohkem on õnne.”