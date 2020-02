MARIS REBEL ⟩ Kogukonna ajupotentsiaal koolide heaks tööle!

Seal tutvusime üksteise visiooniga sellest, kas lapsevanemad peavad vajalikuks ja oleksid valmis koolielus rohkem kaasa mõtlema. Toona jäi kõlama mõte, et potentsiaali on ja valmisolekut ka. Saime ka kohaliku omavalitsuse heakskiidu protsessiga algust teha.

Kaasarääkimis- ja otsustusõigus tähendab praeguse pimesi usaldamise või jõuetult leppimise ajastu lõppu. Ühtlasi tähendab see oskust vastutada, milleks on aga tarvis koolitusi.

Vahepealse kahe aasta jooksul on toimunud kohtumisi nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. Möödunud suvel sai Erasmuse rahastuse projekt “Saaremaa hoolekogude jõustamine”, mille esimesse etappi on kaasatud viis Saaremaa kooli: Kaali, Kärla ja Pihtla kool ning Kuressaare gümnaasium ja Saaremaa ühisgümnaasium. Nende koolide kogukonnad ehk juhatus, õpetajad ja õpilased ning nende vanemad saavad koolitust ja teaduslikku analüüsi Trigoni instituudi juhendajatelt Saksamaalt ning Jyväskylä ülikooli teadusuuringute keskuselt Soomest.

Kuressaare gümnaasiumist on projekti mentorgrupp kohtunud nii juhtkonna kui ka lastevanemate esindajatega. Tulemuseks on hulk entusiastlikke inimesi, kes usuvad, et 2000 lapsevanemat ja 1000 õpilast saavad oluliselt rohkem kaasa mõelda ja koos veelgi parema kooli luua, kui meil täna juba on. Plaanis on viia vanemad ka õpetajate ja õpilastega ühise laua taha, et üksteist paremini mõista.