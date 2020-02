JUHTKIRI ⟩ Turvaline saar?

Väikese kogukonna eelis on see, et kuriteod võivad ilmsiks saada kergemini kui rohkemat anonüümsust võimaldavas kohas. Samas – kui palju on neid kuritegusid, mis jäävadki karistuseta just tugevate kogukondlike ja sugulussidemete tõttu. Sest kuidas sa ikka naabrimehe või omaenda onupoja peale kaebad – isegi kui kahtlustad, et ta on pedofiil? Ka kannatanu võib loobuda abi otsimast kartusest, et tuttavad temaga juhtunust teada saavad. Pärast eluks ajaks märk küljes. Ohvrid aga ei tohi jääda abita ja kurjategijad karistuseta. Meist igaühe kohus on ülekohtule reageerida. Aidata.