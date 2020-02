Tellijale

Mul on nii hea meel, et te selle intervjuuga nõus olite!

Ega ma suur rääkida-tahtja ei ole. On neid inimesi, kes oskavad ja tahavad rääkida. Mina see tahtja ei ole. Minul on puhtpatriootilised põhjused – ma ei saa Saaremaale ära öelda.