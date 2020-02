Meiuste telkimisalale lisandub parklaid, pinke ja peldikuid

RMK külastuskorraldusosakonna Lääne-Eesti piirkonna külastusala juht Üllar Soonik ütles, et telkimisala renoveerimise käigus lisandub parkimiskohti ja suureneb inventari arv. Senise 11 parkimiskoha asemele tuleb nüüd neli parklat kokku 40 parkimiskohaga. Parklad asuvad maantee ja mere vahele metsa ehitatud ligemale kilomeetri pikkuse kõvakattega tee ääres.

Sooniku sõnul jääb selleks aastaks alles samas asuv Soela telkimisala, ent tulevikku sellel suure tõenäosusega ei ole. "Meiuste investeering on nii suur, et pole põhjust teist hoida, aga eks me jälgime, kuidas asi selle aasta jooksul läheb," rääkis Soonik.