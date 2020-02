MAAILM ⟩ Kas prints Harry peaks laskma endale juukseid siirdada?

Et Windsorite mehed kipuvad kiilaks jääma, on vana tõde. Kõigepealt ilmnes see Edinburghi hertsogil prints Philipil. Seejärel hakkasid kiilaks jääma tema kaks poega prints Charles ja prints Edward. Nüüd on järg siis Charlesi poegade Williami ja Harry käes.

Kui prints William kaotas suurema osa juustest juba 30. eluaastaks, siis tema vennal prints Harryl kulges juuste väljalangemine mõnevõrra teistmoodi.

Praeguseks 35-aastase Sussexi hertsogi juuksepahmakas säilis veidi kauem, kuid hakkas viimase paari aasta jooksul märgatavalt hõrenema, eriti pärast seda, kui ta sai isaks.

Võttes arvesse, et viimastel aastatel pole Harry ja Williami suhted just eriti soojad olnud, ei maksaks imestada, et vennad on valinud kiilaspäisuse raviks täiesti erinevad meetodid.

Umbes kaks aastat tagasi astus William kiilaspäisuse vastu tõsise sammu – ajas pea paljaks. Vend Harry seevastu lähenes Briti ajakirjanduse andmetel probleemile teisel moel. Ta otsustas külastada juuksekasvu taastamisele pühendunud keskust Londonis Mayfairi linnaosas, et arstide abiga juuksekasvu suurendada.

Kas sellest on kasu? Kiilaspäisuse probleemide autoriteetne ekspert Spencer Stevenson suhtub prints Harry ettevõtmisse üpriski suure skepsisega, vahendab Londoni päevaleht The Telegraph.

“Tuleb tõdeda, et kõik kiilaspäisuse raviga tegelevad kliinikud käituvad ühtemoodi,” ütles Stevenson. “Nad küsivad teilt neli tuhat naela aastas selle eest, mida saaks poest 300 naela eest. Nad pakuvad teile ravi kallis kohas. Nad panevad selga valge kitli, et patsient tunnetaks – see kõik on makstud raha väärt.”

Eksperdi sõnul pakutakse patsientidele kliinikus ravi, mis põhineb kahel tuntud ja laialt levinud preparaadil – Finasteride ja Minoxidil –, mida kasutatakse võitluses juuste väljalangemise vastu juba ammu.

Ka pakuvad need kliinikud erišampoone, mis kaitsevad karvanääpse kiilaspäisust tekitava meessuguhormooni dihüdrotestosterooni toime eest. Mitme uuringu väitel on 90% meeste kiilanemisi seotud dihüdrotestosterooni tavalisest kõrgema tasemega.

Spencer Stevensoni arvates pole ükski loetletud ravimeetod piisavalt tõhus. Et kiilaspäisusest jagu saada, tuleks võitlust juuste väljalangemise vastu alustada väga varakult.