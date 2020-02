ILMAR RAAG ⟩ Koolipoisina ma vabast Eestist unistada ei osanud

Loost loosse korduv muster

Tihtipeale juhtub, et kui eestlased on välismaal, muutuvad nad tunduvalt rohkem eestlasteks, kui nad seda kodumaal on. Nii on mul eriti hästi meeles vabariigi sünnipäev ajast, mil Pariisis elasin. Läksin Eesti saatkonda, kus mul toona palju tuttavaid töötas. Kui tõsteti klaase, leidis seal aset arutelu, mis on täna tähtsam – kas see, et meil on Eesti vabariik või meil on Eesti. Kui oleks tegemist Eesti kuningriigiga, kas needsamad diplomaadid oleksid ka autokraatliku režiimi teenistuses? Meid kõiki pani see veidi mõtlema. Leidsime, et oleme ikka demokraatliku Eesti vabariigi teenistuses.