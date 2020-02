LUGEJA KIRI ⟩ Heisakem lipud!

Tartu rahu aastapäeval 2. veebruaril võis Kuressaares märgata vaid üksikuid lipuehtes maju. Olgugi et rahulepingu sõlmimisest möödus 100 aastat. Kas me tõesti oleme unustanud, millist rolli see leping meie riigi ajaloo seisukohast mängis?