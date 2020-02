Ametikooli lõpetas esimene sats bussi- ja veoautojuhte

Veoautojuhiks õppinud Kairi Rakaselg on üks tõsise tehnikahuviga noor naine. Mõned aastad varem lõpetas ta Kuressaare ametikoolis ka autotehniku eriala. Kairi rääkis, et kui autotehnikuks õppima minek oli tema jaoks rohkem naljaga pooleks otsus, siis kooli lõpuks oli ta teemas juba väga sees ning huvi tehnika vastu üha kasvas.

Kairi Rakaselg oli tänu oma elukaaslasele veoautoga sõitmist juba natuke proovida saanud ja tahtmist ise sama eriala õppida oli tal enda kinnitusel kamaluga. "Kui C-kategooria käes, teen kohe ka CE-kategooria juurde ja suvel loodan tutvuste kaudu veoki peal käe valgeks saada," rääkis noor naine õhinal. "Kindel plaan on kunagi autojuhina leiba teenida, aga eks aeg näitab, millal see hetk tuleb."

Rakaselja kursusekaaslase Fred Veldermanni tulevikuplaanid on mõneti seotud küll sellega, et ta nüüdsest veoautorooli keerata oskab. "Plaan on soetada veoauto ja tekitada üks töökoht kellelegi tööturul," ütles ta. Samas usub Veldermann, et eks tal endalgi võib tulevikus kindlasti vaja olla midagi vedada.