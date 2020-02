SAAREMAAL UPUTAB ⟩ Meri ajab tormis üle kallaste, vesi tõuseb kriitilise piiri lähedusse

Pärastlõunal kella 16.30 seisuga on tuul viinud Saaremaal elektri 2583 majapidamisest. Poole kuue ajal õhtul on elektrita 2161 elamist. Õhtul kell 19.06 on see arv 1719. Merevesi on mitmel pool tõusnud üle kallaste.

FOTO: Saarte Hääl

FOTO: Saarte Hääl

Politseibuss on Nasval Baltic Workboatsi juurde viiva tee kinni pannud, sest see on veetaseme tõttu läbimatu. Kella 15 ajal oli üks auto seal juba jäänud veelõksu ning ei pääsenud tehnilise rikke tõttu liikuma.

Saaremaal liigub rannikualadel ringi hulgaliselt tormihuvilisi, kes ilmaolusid jäädvustavad.

Politsei on tee peal takistuseks, et sarnaseid olukordi vältida. Nii Nasval kui ka mujal Saaremaal liigub rannikualadel ringi hulgaliselt tormihuvilisi, kes ilmaolusid jäädvustavad ning võivad sattuda ohtlikku olukorda.

Facebooki lehelt Märgatud:Saaremaal selgub, et õhtul juhtuski õnnetus Loode tammiku lähedal, kus auto sõitis otsapidi vette. Pildilt on näha, et sündmuskohale on appi tulnud ka päästjad.

FOTO: Facebook Märgatud: Saaremaal

Elektrikatkestus sulges poode

Kärla pood on pärastlõunase seisuga voolukatkestuse tõttu suletud. Inimesed kogunevad, kes jala, kes rattaga, kes autoga, ning ukse pealt silti lugedes käib poe juures arutelu: «Kinni?!» «Kinni jah! Mis saab siis?»

FOTO: Saarte Hääl

Sõmera pood, nagu ka terve küla, on enne kella 16 paiku pimeduses. Üksikud liiguvad veel poe trajekooril enne, kui pood kinni pannakse. Pimedas poes ei jää müüjal üle muud, kui letile pandud münte taskulampi kasutades kokku lugeda.

"Me ei saa siin teha midagi."

SÕMERA POE MÜÜJA

Kauaks seda osturõõmu siiski ei jagu - müüa paneb kell 16 uksed kinni. «Mis ma siin ikka taskulambiga neid münte loen. Praegu on veel kassa lahti, aga kohe paneme kinni. Väikesed poed on muidugi selles mõttes ehk isegi natuke paremas seisus, et saab sularahas ikka miskit ära arveldada, suured poed peavad kohe uksed kinni panema,» rääkis müüja.

Külmkappides olevat kraami riknemise eest miski ei kaitse, ainuke lootus müüjate sõnul on see, et katkestus kaua ei püsi. «Me ei saa siin teha midagi.»

Aste külas paistavad poeakendest tuled. Rõõmsameelne müüja märgib, et nemad on vist ainukesena Saaremaal või sees - vool pole kordagi katkenud ega ära käinud. "Saiapoiss küll ütles hommikul, et Eiklas ja seal kandis pidi ka täitsa pime olema. Aga meil läheb praegu kenasti, rahvast käib küll vähe, aga vähemalt käib," nentis müüjanna.

Roomassaares on jällegi tihe liiklus, parkla on autosid peaaegu täis. Julgemad teevad väljas pilti, teised istuvad autodes ja naudivad tormlevat merd ning üle kaldaääre pekslevaid laineid. Kuressaares, Suure Silla juures põldudel, Mini Rimi taga, ujuvad samal ajal luigepered. Loode tammikus on murdunud hulgaliselt suuri puid ning sõiduteed võivad olla täis sodi ja puuoksi. Nasval on vesi tunginud nii mõnegi maja hoovi ning ohustab ka elamuid.