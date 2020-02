REIN TRUU ⟩ Prügist ja prügiveost, vallast ja valitsemisest

Nüüd küsite, miks need hinnad on firmadel erinevad. Aga vaatamata sellele, et Saaremaa on väike, leidub ikka piirkondi, kus tuuled on tugevamad ja seega droonide lennutingimused ebasoodsamad.

Ma ei saanud ka selgust, miks ei tööta prügi sorteerimise liin, mis on selleks riigi rahaga ehitatud. Prügi sorteerimine on surutud elanike kaela. Üllatav, et seni ei ole Saaremaal leitud kohta, kus biojäätmeid komposteerida, nii et kartulikoored ja muud toidujäätmed veame ikka mandrile. Mulle jäi ka mulje, et jäätmete spetsialiste on vaja juurde palgata, sest selgus, kui palju avaldusi ja kooskõlastusi peame valda veel esitama. Pidavat ju olema paarsada avaldust, mis on ajapuudusel läbi vaatamata.

Kui tõesti on plaan midagi muuta, tuleks spetsialistidel üle vaadata kalmistute aiatagused. Kiiresti vajab lahendamist ka probleem põllumajandusplastikuga. Miks peame plastikule selle üleandmisel veel juurde maksma? Ka plastiku veoringid peaks paika saama.

Katlamajad rahaks – ajutine lahendus

Nüüd veel veidi katlamajadest. Ajakirjandusest on läbi käinud, et Kuressaare Soojuse turuväärtus on hinnatud. Teadmata on, kas selle hinna sees on ka valla teised katlamajad. Hooldab ju Kuressaare Soojus ka teisi katlamaju. Ilmselt on plaan katlamajad maha müüa. Nüüd on siis esimene, s.o Karja katlamaja maha müüdud, olgugi et see enam aastaid katlamajana ei töötanud.