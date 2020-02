JUHTKIRI ⟩ Mugavus versus heategevus

Kõik see kraam, mis oli aastateks pööningule-keldrisse-panipaika-kapinurka seisma jäänud, rändab konteinerite “kõhtu”. Suur pluss on seegi, et olgu südapäev või südaöö, kasutatud riided saad ära viia ükskõik millal. Sõida vaid autoga “punase” juurde, pane oma rõivakott konteinerisse ja edasine pole enam sinu mure. Küll Humana tooduga edasi toimetab.

Paraku on see mugav võimalus hakanud takistama heategevusühingu MTÜ Meelespea tegevust. Müüb ju ühingu kauplus Kuressaare bussijaama juures just seda kraami, mis kellegi jaoks on muutunud üleliigseks. Nüüd, mil inimesed eelistavad viia oma vanad rõivad ja jalanõud rõivakonteineritesse, ei tule heategevuspoodi enam värsket kaupa. Ning kui ei tule uut kraami, kuivab kokku ka ostjate arv. Vähem ostjaid tähendab vähem raha. Raha, mille eest meie oma abivajajaid aidata. Seega, mõelgem – vahest tasuks oma puhtad ja korralikud rõivad anda siiski kohalike inimeste toetamiseks?