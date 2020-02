MUHU UUDISSED ⟩ Muhu vallal juubelivuasta – mee sätime juba ammu

le, et vuasta tegusid olli kogunisti kaks tükki, ja teene nendest olli nõuke munuke asi, kut inimeste ää piastmine uppun autu sihest. Neh, tubli isa ja viel tublim tüdar. Iga kuolitüdrik ikka nii julge põleks mitte. Ja kena, et nõuke tegu kua muhulastel mieles olli ja selle taudi üldse nominendiks sai. Aga tublid ollid kõik, kis reemiad said ja nie kua, kis paljast nominendid ollid. Kõikidele lihtsalt auindasid ep jägu juu. See ep tähända, et neid põldaks veart.