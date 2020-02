OLAVI ANTONS ⟩ Tenerifel koroonapaanikaks põhjust ei ole

Minu Tenerifel viibimise ajal ehk viimase kaheteistkümne aasta jooksul pole juhtunud, et seni oleks mingi viiruse levik siin uudisekünnise ületanud. Vahest on mul selektiivne mälu.

Kui Eesti meedias tekitas suurt kõlapinda uudis sellest, et ühe koroonaviirusesse nakatunud turisti pärast pandi Tenerifel hotell karantiini, siis meil kohapeal see kõige tähtsamate uudiste hulka siiski ei kuulu.

Mul tuli pähe huvitav paralleel. Oletagem, et Tenerifel elava inimese ainus kanal Eestis toimuva kohta infot saada on “Aktuaalne kaamera”. Milline Eesti probleem tundub Tenerifelt vaadates ja ainult “Aktuaalset kaamerat” allikana kasutades kõige põletavam?

Tundub, et Eesti kõige tähtsam probleem on apteegireform. Iga kord, kui “Aktuaalset kaamerat” vaatad, käib seal mingi jauramine apteekide üle. Nii tundubki, et Eestis muid probleeme polegi.

Karneval ja liivatorm on olulisemad teemad

Muidugi on Tenerife koroonaviiruse juhtum uudis, aga siin ei kuulu see kõige olulisemate uudiste hulka. Hetkel on kõige tähtsam uudis hoopis see, et karneval hakkab läbi saama. Eile lustis Santa Cruzis üle saja tuhande inimese, pidades pidu hiliste öötundideni.

Samuti kirjutatakse palju sellest, et suurem osa sellest liivast, mis me Saharast endale nädalavahetusel tormiga kaela saime, on juba kokku pühitud ja ära koristatud.

See viimane liivatorm oli erakordselt tugev. Kõik pildid, mis klõpsiti, näevad välja nagu viiekümne aasta tagused koltunud fotod. Kogu õhk oli sõna otseses mõttes kollane, liivaosakesi oli õhus kümneid kordi rohkem kui tavaliselt. Inimestel soovitati püsida siseruumides ja mitte seda tolmu sisse hingata. Liiva oli absoluutselt igal pool.

Kui arvuti lahti teed ja uudiseid lugema hakkad, siis koroonaviirusest juttu muidugi on ja seda võetakse tõsiselt, aga siinne elu on kaugel vanatestamentlikult drastilisest maailmalõpuootusest. Ehkki Eesti meediat lugedes võib selline mulje jääda.

Kas ehk meie siin Tenerifel ei võta seda koroonaviiruse ohtu piisavalt tõsiselt? Vahest ei ole me piisavalt vastutustundlikud? See hotell, mille külaline oli nakatunud, pandi karantiini, et viirus levida ei saaks. Selles mõttes on siinsete inimeste vastutustundega kõik korras.

Selle ühe juhtumi pärast kogu Tenerifet mingiks kriisikoldeks küll pidada ei saa. Meie igapäevaelu ei mõjuta see uudis kuidagi, see käib ikka tavalises rütmis.

Nagu ikka, on siin palju turiste. Palju rahvast on puhkama tulnud ka seoses koolivaheajaga. Meie reisibüroo kundede hulgast pole veel keegi teada andnud, et jätavad reisi viirusekartuse tõttu siiski ära. Inimesed on pigem äraootaval seisukohal ja vaatavad, kuidas asjad edasi arenevad.