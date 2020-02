JUHTKIRI ⟩ Laps kui objekt

Internetiajastul on perverssete huvidega täiskasvanuil küllaga võimalusi oma ihasid rahuldada. Paraku leidub ka lapsi, kes teadmatusest või mõtlematusest pervertide fantaasiatele toitu annavad. Varateismeline ei pruugi aduda, et endast või sõbrast naljaviluks tehtud alastifoto võib sattuda inimeste kätte, keda köidavad just lapseealised.