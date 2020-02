TÖÖ ⟩ Jumestuskunstnik, kes ei kartnud riski võtta

Kes tahab pääseda Kertu Koerti stuudio meigitooli spaahotelli Meri esimesel korrusel, peab arvestama, et mõnikord tuleb aeg mitu kuud varem kinni panna. Eriti siis, kui toimumas suurüritusi ja pulmasid. Kertul ongi valdavalt püsikliendid. "Ma ei osanud kümme aastat tagasi mõeldagi, et lähen tööle alati rõõmsalt ja motiveeritult ning saan nimetada seda oma päris tööks," ütleb Kertu.

Ise oma aja perenaine

Oma meigistuudio avamise otsust ei ole ta kordagi kahetsenud. "Kui tunned, et see on sinu kutsumus, siis ära karda vähemalt proovida," ütleb ta. "Kui ka ebaõnnestud, siis vähemalt tead, et oled proovinud. Muidu mõtled kümne aasta pärast, et mis oleks kui..."

Enne meigistuudio avamist töötas Kertu nii spaas kui ka ilusalongis ning pakkus lisaks jumestusele teisigi iluteenuseid.

"2015. aastal jäin lapsega koju ning siis oli palju aega mõelda tulevikutööle," räägib Kertu Koert. "Ja aina rohkem tundus, et ise oma aja peremeheks hakata on ainuõige mõte."

Kaks aastat hiljem sai mõte selge kuju: aeg on avada oma stuudio ja ise oma aega planeerida. "Tänu armsatele klientidele tunnen iga päev, et teen õiget asja. Leian siiani, et isiklik stuudio oli ainuõige otsus," rõõmustab ta praegu.

FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

MEIGITOOLIS: Kertule meeldib klientidele meigi abil enesekindlust juurde anda. FOTO: TIIA PÄKK

Kui armastad oma tööd ja teed seda südamega, siis tunnevad ka kunded selle kohe ära. "Mulle meeldib inimestele jumestusega enesekindlust juurde anda," tõdeb Kertu.

Et uute klientideni jõuda, pead kogu aeg postitama pilte oma tööst ka sotsiaalmeediasse, kus inimesed tänapäeval suure osa oma ajast veedavad. Just pildid jumestusest ja soengutest ning seniste klientide soovitused aitavad ka uutel kundedel meigikunstnikuni jõuda. "Saan klientidelt palju positiivset tagasisidet ja see tuletab mulle iga päev meelde, et olen teinud õige valiku. Olen õnnega koos!" usub ta.

Algus pole kunagi lihtne

Ilumaailm on häid tegijaid täis, sestap kulub algajal aega ja pingutust, et turule pääseda ja kliente leida. Kertul juhtusid õigel hetkel olema head koostööpartnerid. "Aitasime üksteisel rohkem pildis olla," ütleb ta. "Algul ei tohi käega lüüa. Tuleb olla kannatlik, teha palju tööd, end arendada ning uute toodete ja trendidega kursis olla."