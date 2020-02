EDA MARIPUU ⟩ Muhulased mööda ilma laiali

Ka linnades, eriti Tallinnas, Pärnus ja Haapsalus on rohkesti muhulasi. Tallinna muhulased asutasid ka oma seltsi, mis tegutses veerand sajandit. Selts lõpetas tegevuse, kuna Muhu on tänu heale praamiühendusele ja kiiretele bussidele-autodele Tallinnale “lähemale nihkunud”.

Muhulased ehitasid Orissaaret

Vanemasse kirjandusse on ilmselt pärimuse kaudu jõudnud väide, et Muhu ja Saaremaa olid kunagi ühendatud. Seda võib näha ka 16.–17. sajandi kaartidel. Kuna geoloogiliselt on see pärast jääaega võimatu, siis mõeldi ehk Horele (Ardla)-Mone (Muhu) kaksikkihelkonda, mis on vanim viide Muhu ja Saaremaa sidemete kohta.

16. sajandi Maasilinna foogtkonna maaraamatus on Saare (Kapra) ja Maasi (Rahula, Levala) ametkondades märgitud talupoegi, kelle nime ette on märgitud sõna “Moholane”.

Seoses õigeusku pöördumisega 19. sajandi keskel määrati mõned haritumad ja ärksamad muhulased Saaremaa õigeusu kirikutesse köstriteks/salmilugejateks. Riia vaimuliku seminari lõpetanud said preestriteks. Kõige kaugemale neist jõudis Vahtraste külast pärit Laimjala ja Hellamaa köstri poeg Herman Aav. Mustjala preestri kohalt Soome läinud Aav lõpetas karjääri Soome õigeusu peapiiskopina. Aava kuus last panid aluse ühele Soome muhulaste diasporaale, kes küll kiiresti soomestusid. Erinevalt Villem Grünthal-Ridala perest, kel on Muhu ja Eestiga tugevad sidemed.

19. sajandil muutus muhulaste kolimine Saaremaale aktiivsemaks, kuna kroonumõisatest hakati maid talupoegadele müüma. Kiiresti kasvanud Muhu elanikkond oli 1914. aastaks jõudnud ligi 8000 inimeseni. Maa ja elatise puudus muutus väga teravaks.

Eesti Vabariigi loomise ja maareformiga seoses riigistati ka eramõisad. Muhulasi asus Saaremaale Laimjalga, Maasi, Turjale, Kanissaarde ja ka Mõntu. Viimase koha vastu hakkasid muhulased huvi tundma 1930. aastatel, kui angerjapüügist sai tulutoov tegevus.

1949. aasta küüditamise ja kolhooside loomise järel põgenesid paljud muhulased kolhoosikorra eest Saaremaale. Eriti Orissaarde, mille ehitamisel ja asustamisel on muhulastel oluline osa. Kodusaarele jäid vanemad, kellel tuli abiks käia. Saaremaale asunute jaoks oli see lihtsam. Mandrile läinutel sidemed aga sageli katkesid – pidi ju kodusaarele tulemiseks iga kord piiritsooni luba taotlema. Kuna hulk majapidamisi oli tühjaks jäänud, tekkis mujale kolinutel võimalus Muhusse suvekodu rajada. Pensionipõlves ja uute aegade saabudes tuldi ja tullakse kodusaarele lõplikult tagasi.

Muhulased Ussuurimaal ja USA-s

Omaette teema on suured migratsiooni- ja emigratsioonilained. 19. sajandi lõpust alates on muhulasi asunud Venemaa eri paikadesse, kust mõned järeltulijad on viimastel aastatel oma juuri otsimas käinud. Suurem väljarändamislaine viis muhulasi 20. sajandi esimesel kümnendil Ussuurimaale. Muhulased olid hiidlaste kõrval sealsete Liivi- ja Linda külade esimesed asukad.

Sõdade ajal paljud muhulastest meremehed kojutulekuga ei kiirustanud, rajades juba enne II maailmasõda uued kodud võõrsil. USA-s Clevelandis asutati muhulaste eestvedamisel isegi Eesti selts.

Paljud muhulased läksid läände ka 1944. aasta suurpõgenemise ajal. Mõned neist naasid esimesel võimalusel oma tagasisaadud kodudesse. Nii tegi ka Koguva Vanatoa Rudolf Schmuul, kelle eestvõttel restaureeriti Muhu kirik. Paraku pole muhulaste võõrsil sündinud järglastel Muhuga sageli sellist emotsionaalset sidet kui nende vanematel.