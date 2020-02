JUHTKIRI ⟩ Kas hirmul on suured silmad?

Esiti heitsid eestlased Hiinast Wuhanist alguse saanud viiruse üle naljagi. Mida lähemale viirus Eestile ja Euroopale jõudis, seda rohkem on neid, kes kardavad, et uus viirus võib kiiresti levima hakata ka Eestis. Tänapäeval reisitakse ju palju – kes ütleb, et võõrsilt viirust kaasa ei tooda? Osa saarlasi pelgab, et koroona võib kohale jõuda “tänu” Saaremaa ja Milano võrkpalliklubi mängudele Kuressaares: asub ju Milano koroonaviiruse koldes Põhja-Itaalias.