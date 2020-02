Tellijale

Rauavaeguse puhul saab inimene toidust vähem rauda, kui seda organismist väljub, aga vere hemoglobiinisisaldus püsib normaalne, ütleb Kuressaare haigla hematoloog Edward Laane. Laane sõnul esineb raud inimorganismis ainult seotud kujul, lahustuva ja mittetoksilisena. "Vaba raud on inimorganismile ohtlik, sest see oksüdeerub raskesti lahustuvateks kahjulikeks aineteks. Kättesaadava raua kestev puudus on aneemia levinuim põhjus."