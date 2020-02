ENNE JA NÜÜD ⟩ Kuidas Mustjala mees seikles Ameerikas

MAAILMA KATUSEL: Vello-Ivar ja Mari Kald New Yorgis Maailma Kaubanduskeskuse tipus. Aasta oli 1988. Tornid hävisid terrorirünnaku tagajärjel 11. septembril 2001.

"Lendasime New Yorgist Salt Lake Citysse. Ameerika ühel suuremal lennuväljal pidime ümber istuma. Kui olime läbinud ligi kilomeetri jagu koridore ja jõudsime juhatatud väravani, ootas ees tühjus. Kas jäime hiljaks, oli esimene mõte. Lõin jalaga vastu maad ja vandusin kõva häälega: "Kurat!" Üks lennujaama töötaja mõistis kohe, et midagi on valesti, vaatas meie pileteid ja juhatas siis õigele rajale," räägib Vello-Ivar Kald, kuidas ta 32 aastat tagasi Ameerika Ühendriikidesse jõudis.