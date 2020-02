Tellijale

Kalju sünnipäevade üle arvet ei pea

KALJU EERIK Kihelkonnalt tunnistab, et ei teagi, mitmendat korda tal sünnipäev nüüd õigele päevale sattunud on. Polevatki oluline. Üks hetk mõistnud ta, et aastanumbrid ei loe, muid mõtteid ja tegemisi on niigi palju, tühja neist kuupäevadest.