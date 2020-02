MAAILM ⟩ Kümme tuhat sammu – kas Jaapani müüt?

Kas selleks, et püsida heas füüsilises vormis, on tõepoolest vaja teha ööpäevas vähemalt 10 000 sammu? Selgub, et see jutt on vaid sammulugejaid valmistava Jaapani kompanii turundustrikk: nad valisid 10 000 seetõttu, et seda märkiv jaapani hieroglüüf sarnaneb veidi kõndiva inimesega.