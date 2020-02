JUHTKIRI ⟩ Eriline päev

Täna on haruldane päev, 29. veebruar. Haruldaseks muudab selle tõik, et säherduse kuupäeva kordumist tuleb oodata neli aastat. Liigaasta liigpäeval sündimine tähendab seda, et õigel päeval sünnipäeva alati tähistada ei saa. Kahjuks või õnneks ei vahetu vanust näitav number iga nelja aasta tagant. Igavese nooruse ihalejatele oleks see muidugi meeltmööda.