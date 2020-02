VASTUKAJA ⟩ Prokurör: kaameratest on palju abi

“Selles osas, kas Kuressaare kesklinna on tarvis lisakaameraid, on minu seisukoht selge – kesklinn peab olema kaameratega kaetud,” leiab prokurör Rainer Amur.

Linna turvakaamerad täidavad kaht eesmärki: esiteks on need abiks süütegude lahendamisel, teiseks aitavad avalikku korda tagada ja süütegusid vähendada. See pole pelgalt teooria, turvakaamerad on aidanud selgust tuua õige mitmesse vägivallajuhtumisse kesklinna lõbustusasutuste juures.