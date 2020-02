KATRIN PAUKSON ⟩ Abi saamine ja andmine algab otsusest

Loomisel on ka riiklikud programmid vägivallatsejatele. See teema on Saare ohvriabis koostöös politseiga päevakorral olnud juba viis aastat. Saime vägivallatsejate rehabilitatsiooni siin kohapeal oma jõududega käima ja olime päris uhked, kui vägivallatsenud inimesed hoolega psühholoogide juures käisid. Oli eelarvamusi, et küllap need inimesed jooksevad meil käest nelja tuule poole, kui neile psühholoogilist abi pakkuda. Vastupidi – nad käisid hiljem päris vabatahtlikult ja tunnistasid, et vajavad abi.

See mudel on loodud, et tagada ohvri turvalisus ja vähendada vägivalla kordumise võimalust. Samuti aitab see politseil, kohaliku omavalitsuse üksustel, naiste tugikeskustel, ohvriabil, haridus- ja tervishoiuasutustel omavahel paremini infot vahetada. MARAC on kõige tavalisem juhtumikorralduse mudel, mida sotsiaaltöös ikka kasutatakse. Kui kasutatakse. Eks me MARAC-koolitustel kaks aastat tagasi ohanud ka ise, et me kõik teeme juba niikuinii koostööd, meil on võrgustikud olemas ja see mudel ei ole ju midagi uut! Nüüd, poolteist aastat regulaarselt Saaremaa MARAC-tuumikgrupiga töötanud, näeme ja kogeme, et see meetod on tõhus. Kui ka päris kõike muuta ja kõiki aidata ei saa, siis oleme vähemalt teinud kõik, mis meie võimuses.