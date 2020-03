SAAREMAA RAHVAMAJAD ⟩ Hellamaa külamaja – hubane Muhu kultuurikolle

Raamatukogu juhataja Anu Kaljuste korraldab aktiivselt näitusi ja teisi kultuuriüritusi. Praegu on raamatukogus huvilistele uudistada Lii Tarvise nukunäitus, mis jääb avatuks 31. märtsini. Välja on pandud 215 nukku. Traditsiooniks on muutunud kohtumised kirjanikega.

Ligi 120-aastane koolimaja

Ätse tantsud on salvestatud ka DVD-le “Muhu tantsud Ätse moodi”. Plaadile on tantsurühma rikkalikust repertuaarist jõudnud 13 tantsu. Plaati esitleti Hellamaa külakeskuses viis aastat tagasi. Tookord ütles rühma juhendaja Anne Keerd Saarte Häälele, et nii tema kui ka tantsijad on tulemusega väga rahul. “Ätse repertuaaris on üle kuuekümne tantsu. Plaadile jõudis neist küll väike osa, aga me oleme selle üle õnnelikud. Nüüd on järgmistel põlvedel tore vaadata, mida nende esivanemad on teinud,” lausus Keerd.