LAPSEVANEM ⟩ Aidakem Tornimäe kooli!

Olen juurte poolest saarlane. Tulin mandrilt Saaremaale elama kolm aastat tagasi. Möödunud sügisest kuulun Tornimäe põhikooli hoolekogusse. Mul on meie laste ja meie kogukonna pärast mure.

Mullu detsembris ilmus Saarte Hääles uudis, kus räägitakse koolide sulgemisest ja suurematest ümberkorraldustest ("Saaremaa koole ootab suur ümberkorraldamine", SH 6. detsember). Lehes on kirjas, et mida lähemale jõuab aasta 2021, seda valjemini kostab kuulujutte koolide võimalikust sulgemisest.

Oleme koolipere

Tõsi on see, et kuulujutt ise koole ei sulge, aga aitab sellele kenasti kaasa. Minu küsimus on Tornimäe rahvale. Kas te vajate või soovite, et Tornimäe kool oma uksed sulgeb? Teadmiseks: kui uks on juba sulgunud, siis lahti seda enam nii lihtsalt ei tee. Kui kaob kool, kaob väikesest kohast elu, mida me praegu veel nii loomulikuks peame.

Lapsed on meie elusolemise üks suur mõte, nemad hoiavad meid omakorda liikumas. Kodukoha kool hoiab lapsed meie silme all ja nende seiklused peopesal. Teame, mida lapsed teevad. Meil tekib isiklik suhe ka teise pere lapsega.

Väikese kooli headus seisneb selleski, et meie lastel on lihtsam end avada, neil on võimalus teha oma mured kuuldavaks. Laste ja noorte isiksuse omapärad saavad meile lihtsamini nähtavaks. See omakorda lubab probleemidega teinekord ka süvitsi tegelda, kui vaja.

Nii nagu ütleb Tornimäe kooli direktor Raili Nõgu: meie kool ei ole lihtsalt kool, vaid koolipere, kus me kõik oleme üksteisega seotud. Pere aga hoolib omadest, pere ei ole pere ainult pidupäeval. Pere suudab ja soovib lahendada hinge kasvamisega kaasnevaid mõõnasid, kuulab ära kõigi hädasolijate probleemid. Perekonnas ei liigitata muresid tähtsateks ja vähemtähtsateks. Seega on perekonnal ka suur vastutus iga üksiku hinge eest.

Meil kõigil on üksteise seltsis hea siis, kui hea on ka kõige õrnemal meist. Meie tugevus seisneb julge ja sirgjoonelise perepea ehk juhtkonna otsustest elu kriisihetkedel.

Tornimäe kooli olukord on jõudnud sinnamaani, et kool vajab abi. Abi pakkujaid tuleb ka tervitada, nad ära kuulata ja otsustada, mida on võimalik koos ära teha.

Siin on minu kui lapsevanema ja hoolekogu liikme abipalve: kõik kooliga seotud ja vähemseotud inimesed, organisatsioonid ja missioonitundega inimesed, palun pangem pead kokku ja osalegem aktiivselt mõtte- ja teotalgutel, et meie väike kodukool saaks alles jääda.

Esitan siinkohal mõned küsimused, mis aitaksid lihtsamini leida põhjused, miks üldse väikekoole kinni pannakse.