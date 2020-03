ANALÜÜS ⟩ Kas saarlased maksavad ravimite eest kõige rohkem peale?

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov ütles, et nad ei avalda asju, mille täpsuses nad kindlad pole. Ta tõdes, et analüüs on tehtud lehe enda filtri läbi ning seal ei ole kõiki toimeaineid arvestatud. "Et teatud teistsuguste algandmetega võib tulla ka teistsugune tulemus, kuigi ma kahtlen, et tuleks," märkis Šmutov ja lisas, et vaatluse alla võeti just toimeained, millele maksti eelmisel aastal kogu Eesti mastaabis peale 15 miljonit eurot.

Koopiaravim ja piirhind

Teema selgitamiseks tuleb öelda, et retseptiravimite puhul on olemas nii originaalravimid kui ka koopiaravimid ehk geneerilised ravimid. Viimaste näol on tegemist sama toimeainet sisaldava ravimiga, mis on mõeldud samade haiguste raviks. See on sama tõhus, ohutu ja kvaliteetne kui originaalravim. Turule jõuab see pärast originaalravimi patendikaitse lõppemist ning selle tootja on mõni teine ravimitootja ning selle hind on soodsam.

Teatud hulk retseptiravimeid on kantud soodusravimite nimekirja ning nende eest maksab haigekassa soodustust. Nendele ravimitele kehtivad erinevad soodusmäärad 50–100%. Iga retseptiravimi eest tuleb ostjal tasuda retseptitasu 2,5 eurot. Ülejäänud ravimi hinnale kehtib soodustus vastavalt haigekassa määratud protsendile. Kui turul on mitu sama toimeainega ravimit ja nende hinnad on erinevad, arvutatakse kogu sama toimeaine grupile piirhind, mis on haigekassa soodustuse arvutamise aluseks. Selleks võetakse ravimigrupi teine soodsaim hind.

Apteekides peab olemas olema nii geneerilisi kui ka originaalravimeid ning apteeker peab alati kliendile rääkima ka odavama ravimi olemasolust. Õhtuleht kirjutab, et aktiivselt apteekides koopiaravimeid siiski ei pakuta ning kuulujuttude tasandil räägitakse lausa, et apteekides hoitakse geneerilisi ravimeid vaid üks pakk. Seda selleks, et ravimiameti kontrolli jaoks oleks koopiaravimi olemasolu nõue täidetud.