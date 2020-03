KALLE LAANET ⟩ Müüa Kuressaare Soojus või mitte müüa?

Pärast aega täis oletusi ja võib-olla koguni hirme, kuid kindlasti segadust ja teadmatust teatas vallavanem Madis Kallas eelmisel reedel Saaremaa vallavolikogule, et vallavalitsus ei tee volikogule ettepanekut Kuressaare Soojuse müümiseks.

“Vallavalitsus soojafirma müügiks ettepanekut ei tee,” kirjutas ka 29. veebruari Saarte Hääl.

Esialgu jääb ettevõtte niisiis meie ühisvaraks ja ametnike kõrgema juhtimise alla (sest pole tõenäoline, et volikogu seda asja esialgu omal initsiatiivil menetlema hakkab).

Sellest protsessist on asjaosalistel paljugi õppida. Lisaks asjaajamisele endale kindlasti ka seda, kuidas inimesi vallavalitsuse tegemistest teavitada. Kena on täheldada, et meie vallavanem on õppimisega esirinnas, sest seda tema värske avaldus ju muu hulgas ka näitab.

Peame olema kriisiks valmis

Miks see nii tähtis on? Kahel põhjusel. Esiteks sellepärast, et energia oma kõikides olekutes, ka soojusena, on meile igapäevaelus nii tavaline, et unustame ära, kuidas ilma selleta toime tulla. Isegi selleks seatud ametiisikud ei pruugi küllaldaselt mõelda, kuidas kriisi puhkedes elektri ja muu energia kättesaadavus kindlustada.

Teiseks on tähtis, et valitud ja nimetatud juhid oleksid võimelised mitmekihiliselt mõtlema, sest just kujutlusvõime ja ratsionaalse mõtlemise ühendamisel on võimalik korraldada kriisideks valmisolekut ning nendega toimetulekut.

Mõne päeva eest kohtusime riigikogu riigikaitse komisjoni liikmetena vabariigi presidendiga, et arutada, kuidas peaksid ja saaksid kriisiolukorras toimida elutähtsad teenused. Kriisi puhkedes ja selle jätkudes on olulisemaid elutähtsate teenuste toimimise eeldusi elektri kättesaadavus. Arstid, päästjad – kõik võivad ju olla tublid inimesed, valmis teisi ennastohverdavalt aitama, kui aga side ei tööta, ei saa nad abivajajatest teadagi.

“Vallal on suurepärane võimalus Kuressaare Soojuse arendamisel tagada meie elektrivarustuskindlus sõltumata ühendusest mandriga.” - Saaremaa vallavolikogu ja riigikogu liige Kalle Laanet

Kui on vaja minna järgmisele väljasõidule, aga kütust tuleb pumbata käsitsi, siis abi osutamine viibib. Ja mis on kriisi mõju tegevustele endile – lõikustele haiglas, vereülekannetele, sünnitusabile... Rääkimata pealtnäha kõige lihtsamast ehk inimeste teavitamisest: mis toimub ja mida teha (ning sageli veel kõige tähtsamana – mida teha ei tohi!). Küllap leidub heal lugejal fantaasiat endalgi!

Riigikogu liikmena olen kohustatud mõtlema ja tegutsema riigi ja kogu rahva huvides, aga ega pääse ju keegi mõtlemast oma kodukandi näitel. Eriti kui see kodukant on nii selgelt piiritletud nagu kõigil saarerahvastel.

Kui taas kord analüüsisin meie erinevaid võimalusi energia varustuskindluse osas, mõlkus mul muidugi meeles Kuressaare Soojuse saatus ning selle roll või asukoht Saaremaa energiatervikus.

Eesmärk: energiasõltumatu saar