JUHTKIRI ⟩ Kelle jaoks loodi Saaremaa vald?

Pealtnäha tore uudis: maainimeste jaoks muutub teabe saamine ja asjaajamine suure vallaga senisest hõlpsamaks. Päris nii see aga ei ole. Nimelt on kahest ametikohast – Tornimäe raamatukogu juhataja ning Pöide teenuskeskuse infospetsialisti omast – plaanis teha üks.

33 aastat Pöide raamatukogu juhatajana töötanud Anu Urmet sai koondamisteate ja soovituse pensionile minna. Koondamine ootab ilmselt ka senist infotöötajat. Ütles ju ka vallavanem Madis Kallas Saarte Häälele, et teenuskeskuste funktsioon on olnud vaatluse all ja infospetsialistide roll vajab ülevaatamist.

Paraku on suures vallasüsteemis aga lood nadivõitu nii sisekommunikatsiooni kui ka oma töötajatest lugupidamisega. Kuidas muidu saavad asjaosalised neid otseselt puudutavate otsuste kohta teada mitte tööandjalt, vaid ajakirjanikelt.

Suur Saaremaa vald peaks olema loodud kõigi oma kodanike jaoks, mitte asjaks iseeneses.

Haldusreformi vastaste üks suuremaid hirme oli see, et ääremaastumine jätkub veelgi suurema hooga. 2017. aasta oktoobris tunnistas tulevane vallavanem Madis Kallas, et üks Saaremaa valla põhiprobleem saab olema see, kuidas tagada, et järgnevatel aastatel tehtavad otsused lähtuvad jätkuvalt ka piirkondade huvidest.

Kui töökohti – olgugi valla allasutustes – maal vähemaks jääb, ei ole see kindlasti piirkonna huvi.

Kokkuhoiupoliitika maal elavatele inimestele mõeldud teenuste arvelt – olgugi tööjõu efektiivsema kasutamise sildi all – on see, mis ääremaastumisele üksnes hoogu annab.

Saaremaa vallavalitsus võiks seista selle eest, et töökohti maal oleks rohkem. Või need vähemasti säiliksid – eriti veel valla enda struktuuris.