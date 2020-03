TARMO VIRKI ⟩ Rohelise Saare Kiirendi tõmbaks elu ja äri käima

Appi, kiirendi?!

Ajalooliselt pakuvad maailma kiirendid noortele ettevõtetele 3–4 kuu pikkust aktiivset arenguprogrammi, kus tihti on see aeg veedetud kiirendi ruumides ärimudeli kallal tööd tehes ja (maksvaid) kliente otsides. Selle aja jooksul üritatakse ettevõtetele nõu anda, kuidas kõige kiiremini kasvada, ja samas neid toetatakse selle kasvamise juures.

Tihtilugu investeerib kiirendi ettevõttesse osaluse vastu kas sularaha või oskusteavet ja kui pakkumine on huvitav, tekitab kiirendi huvi suure kasvupotentsiaaliga ettevõtete seas. Osa nendest jääb seotuks linnadega, kus nad programmi läbivad, alatiseks. Teiselt poolt on loomulikult mõned osalevad ettevõtted alati ka kohalikud.

Näiteks algul Tartus loodud BuildIT kiirendi (mis on tänaseks Riiga kolinud) spetsialiseerub füüsiliste toodete arendamisele ja kuna selliseid Euroopas mitut ei ole, siis on see Tartusse toonud näiteks India ettevõtjaid. Mõned neist on ühel või teisel moel Eestiga seotuks jäänud, nende loodud ettevõtted maksavad Eestis makse, neil on töötajaid Eestis jne.