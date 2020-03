TÖÖ ⟩ Vanaproua peab Muhus juba 20 aastat elutoas poodi

Aastakümned poeleti taga on talle õpetanud, et igaühele võlgu ei tasu anda: "Siin on neid jutumehi nähtud küll, kes koguvad omale süle kaupa täis ja ütlevad, et maksavad homme. Mõne puhul ootan siiani seda homset…"

"Valetab ka teine," nendib Ilme. "Ma võin ju kalkulaatori peal mingi suurema arvutuse teha, aga üldjuhul kontrollin arvelaual üle. Siin mõni laps vahel tuleb ja ei saa aru, mis imeasi see laual on. Ei adu nemad, mismoodi sellisega on võimalik arvutada. Aga mul on see nii käe sees," tõmbab Ilme käega üle arvelaua, nuppe siia-sinna kõristades. "Varem arvutasin peast, aga nüüd aastatega on see oskus vananevas peas tuhmimaks jäänud," lisab ta.