LUGEJA KIRI ⟩ Iga mats ei köhi!

Kõigepealt langes ära Reformierakond, kes leidis, et jõukamad peavad maksma sama tulumaksu protsendi, mis väiksemapalgalised. Teiseks langes ära Isamaa, kes oma kõige väiksema toetajaskonnaga leidis, et peab peale suruma oma pensionireformi. Nüüd tegid minu eest otsuse ka Saaremaa valda juhtivad sotsiaaldemokraadid põhimõttega, et iga mats ei köhi, mis vallavalitsus teeb.