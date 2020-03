LUGEJA KIRI ⟩ Mis saab Tornimäe raamatukogust?

Käin väga palju Tornimäe raamatukogus lugemist võtmas endale, aga eelkõige pisitütrele ettelugemiseks. Ei tea, kas varsti enam saabki. Praegu on Tornimäe raamatukogu lahti neli päeva nädalas kella viieni. Helistan ette, et lippan pärast tööd, nii enne kella viit läbi, sest siis jõuan töölt. Ja raamatukogu on ju täpselt samas kohas, kus lasteaedki. Enne sutsti raamatukokku ja pärast lasteaeda. Ka postipakid saab niimoodi kätte. Tööinimene ei saa ju aega valida. Mul on täitsa hirm kohe, mis küll raamatukogust edasi saab?