Tasulist parkimist linnas ilmselt ikkagi ei tule

Hoiatustrahvi piirid on seadusega paika pandud ja see jääb vahemikku 20–40 eurot. “Meie rakendame miinimummäära ehk 20 eurot,” sõnas Tuisk.

Lõplikud kohad, kus trahvimist rakendada, on vallavalitsuses veel kinnitamata, kuid Mikk Tuisu sõnul on neil mõttes linnaruumis juba olemasolevad parkimiskohad ja lisaks lõigud Lossi, Lasteaia, Kauba, Kohtu ja Tallinna tänaval ning Pihtla teel. Lisaks Transvaali tänava ja Pihtla tee ristis olev parkla.

“Ja mõned kohad ka Swedbanki kõrval,” märkis Tuisk. Samas rõhutas ta, et viimane otsus on siiski valitsuse teha ja need on vaid esialgselt väljapakutud kohad. “Täpsed kohad lähevad lähiajal valitsusse otsustamiseks koos edaspidise tegevusega,” ütles majandus- ja haldusosakonna juhataja.