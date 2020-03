See oma kodu leidmise või ühe saja-aastase maja oma koduks saamise lugu kõlab ühtepidi nagu muinasjutt. Teisalt võib see olla hoopis reaalne tõestus sellele, et ka inimese kõige ootamatumad ideed ja soovid võivadki täide minna. Kui väga tahta. “Tasub tahta! Ja see kõik toimib!” ütleb Marika. Olles tutvunud nii maja kui ka selle perenaisega, võin kinnitada: Marika sobib sellesse majja ja Allikamäe on talle otsekui loodud. “Ma olen alati himustanud sellist vana maja. Hoida korras ja jätkata seda vana. Mul ei ole midagi selle vastu, kui mõni palk on puukoide poolt ära söödud.” Pole ka ime, maja on ehitatud täpselt sada aastat tagasi – 1920!