JUHTKIRI ⟩ Naiste püha

Leidub neid mehi, kes naistepäeva suhtes tundukse lausa allergilised. “See on nõukaaegne püha, mis meil sellega enam asja?!”, “Miks peab just sellel kindlal päeval lilli viima? Tüütu kohustus!”

Tõepoolest – naiste tähtsuse ja erilisuse rõhutamiseks pole ju vaja oodata 8. märtsini. Kindlasti on tähelepanuavaldused ja toredad üllatused oodatud ka muul ajal. Paraku kipub sageli olema nii, et need mehed, kes naistepäeval oma pruudile või naisele või kolleegile lilli ei kingi, ei tee seda ka muul ajal.