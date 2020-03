JUHTKIRI ⟩ Valusad valikud

Varem pole ülemaakonnalist või -vallalist loomade varjupaika olnud. Varjupaikadega seonduv on olnud vabatahtlike töö, kellele vald on võimaldanud toetust. Täpsemat reguleeritud tegevust olnud ei ole. Loomade vajadusel hukkamine on säte, mis võib paljudes tekitada arusaamatust ja küsimusi. Selgituseks tuleb öelda, et loomade hukkamine ei ole vallavalitsuse väljamõeldis ning seda ei pea tegema. Selleks annab võimaluse seadus.