ANDRUS AUMEES ⟩ Sõda tundmatu vastasega

Andrus Aumees FOTO: Saarte Hääl

Milano ja Saaremaa võrkpallivõistluste korraldamiseks Kuressaares oli tervisekaitseametilt küll luba, aga teoreetiline oht koroonaviiruse levikuks oli ja on suur. Tuli ju võistkond Milanost, mis on haiguspuhangu kese. Olgu öeldud, et enne seda kohtumist peeti Itaalias kohapeal isegi tippjalgpallivõistlus ilma publikuta.

Kui Saaremaal poleks saanud turniiri ära jätta, pidanuks mängud korraldama kinniste uste taga. Euroopa kõige suuremast haiguskoldest saabus ju siia suur hulk inimesi – võistkonnaga käivad kaasas treenerid, massöörid ja muud taustajõud.

Luba anti aga enne seda, kui tuli info selle kohta, kui suur hulk nakatunuid Itaalias lühikese ajaga lisandus. See teave, mille alusel otsus tehti, oli puudulik. Teiseks ei tea keegi selle viiruse olemusest eriti midagi.

26. veebruari Eesti Ekspressis andis Tartu ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits koroonaviirusest väga hea ülevaate.

Kuigi viiruse täpsem levik on ebaselge, levib see õhu kaudu. Eriti hästi levib viirus kinnistes ruumides. Spordisaal kuulub aga kinniste ruumide hulka. Konditsioneerides kasutatavad tavalised filtrid viiruseid kinni ei pea. Et viirus levida ei saaks, peab konditsioneeril olema elektriväljaga filter. Kui palju selliseid filtreid meil kasutusel on?

Nagu juba teame, on koroonaviirus erakordselt nakkav. Hiinas on sadu näiteid, kus inimesed on koroonaviirusesse haigestunud juba teist korda. Ka Jaapanist tuli selle kohta kinnitus.

Üks variant on see, et viirus on kahefaasiline: inimese saab nakkuse, põeb ja põeb siis uuesti. Inimese jaoks tähendab see, et immuunsus on juba võidelnud oma võimekuse piiril ja siis, kui immuunsüsteem on nõrgestatud, ründab teda uuesti seesama haigus. See on aga elule väga suur oht.

Teine variant on see, et viiruse vastu immuunsust mingil põhjusel ei tekigi. Koroonaviirust on maailmas ravitud kombineeritult, aidsi-ravimite ja Tamifluga (viirusevastane ravim, mis on mõeldud gripi raviks ja ennetamiseks – toim). Konkreetselt selle viiruse vastu ravimit aga ei ole.

Kui viirus muteerub lühikese aja jooksul väga kiiresti, lükkub selle vastu vaktsiini loomine teadmata ajaks edasi. Nii levib viirus pidurdamatult üle maailma ja me kõik puutume sellega kokku. Maailm on justkui sõjas, vastane on aga niisugune, keda me ei tunne. Ja kui me seda vastast ei tunne, siis on elementaarne loogika see, et püüame hoiduda kokku puutumast nendega, kel võib see viirus olla.