JUHTKIRI ⟩ Intensiivne kätepesuaeg

Koolid-lasteaiad õpetavad käsi õigesti pesema ning mõneski asutuses on välja pandud pudelid desinfitseeriva vahendiga. Apteekidest on kaitsemaskid ammugi otsas.

Põhjust muretseda ja isegi võimalikuks viiruselaineks valmistuda meil on. Kuna inimesed reisivad ja suhtlevad, on üsna tõenäoline, et millalgi diagnoositakse esimene koroonajuhtum ka Saaremaal.