KOROONAHIRM ⟩ Mölkky EM ja võrkpalli meistriliiga finaaletapp jäävad Kuressaares ära

Täna kella 16ks peaks olema ka selge, millised on saarlastelt võetud kolme koroonaviiruse proovide tulemused. Teadaolevalt on seni viiest proovist kaks osutunud negatiivseks.

Mölkky EM-i korraldaja Tarvo Pihlas ütles, et nad üritavad sündmusi presenteerida nii, et need võistlused viiakse läbi oktoobris ja novembris. „Arengud hakkasid meie jaoks toimuma teisipäeva õhtul ja teadsime seda võimalust,“ lausus ta.

„Muidugi on pisut kehv, et vald jättis selle nii viimasele minutile. Samas saame kõigest aru, sest päevakorras on ju ka jalgpalli Euroopa meistrivõistlused ja olümpiamängud. Saadame rahvusvahelisele alaliidule oma soovid edasi ja loodame, et nad aktsepteerivad. Muidugi ei tea keegi, mis olukorras me sügisel oleme.“

Tarvo Pihlase sõnul töötasid korraldajad oma parimate võimete ja oskuste piiril, et näidata kõigile külalistele siinsete inimeste soovi. „Andsime tõesti endast parima ja promosime palju just Saaremaad,“ märkis ta.

Samas on välisvõistlejad juba siia teel, poolakad olid juba lennukis ja soomlased Eestis. Tarvo Pihlas ütles, et esimesel võimalusel üritatakse kõiki sportlasi toimuvaga kursis hoida.

Eesti Võrkpalli Liit (EVF) kaalub alternatiive ja info võimaliku toimumisaja ja koha suhtes saabub lähiajal.

Liit sai täna Saaremaa vallavalitsuselt kirja, milles viidates terviseameti 10. märtsil avalikustatud soovitustele, teatati valla otsusest mitte toetada Credit24 Meistriliiga finaalturniiri toimumist Kuressaares sel nädalavahetusel.

EVF aktsepteerib valla otsust ja üritab leida finaalturniiri korraldamiseks alternatiivseid lahendusi. Finaalturniiril osalevate klubide esimene valik on, et Final Four toimuks Eestis samadel kuupäevadel, 13. ja 14. märtsil.

„Ootame ära terviseameti kõige värskemad soovitused ning juhised. Kohe kui on turniiri toimumise kohta uut informatsiooni, edastame selle ka üldsusele,“ kinnitas liidu peasekretär Helen Veermäe.