Koroona ⟩ Saaremaa koolid suletakse selleks nädalaks. Suletud on ka Ida-Niidu lasteaed ja Tuulte Roosi Rootsi tn rühmad

„Ürituse korraldaja kinnitas, et Itaaliast saabunud mängijad on terved. Samuti andsime võistluse korraldajale täpsed juhised ürituse ohutuse korraldamiseks,“ ütles Juhkam, kelle sõnul vastutab ürituse terviseohutuse eest korraldaja.

Kõikide nakatunutega on terviseamet praeguseks ühendust võtnud ning nad viibivad kodusel ravil. Kokku on Eestis praeguseks registreeritud 16 koroonaviirusesse nakatumise juhtu.

"Kuna on ka muretsejaid koroonaviiruse osas, siis saame kinnitada, et Milano meeskond on terve – kellelgi ühtegi külmetushaigusele iseloomulike nähtusid ei esine, kinnitas klubi doktor. Oleme suhelnud Eestis nii Terviseameti, kui ka Saaremaa vallaga ning ühine seisukoht on meile antud – Terviseamet ei pea hetkel vajalikuks piirangute seadmist CEV Challenge Cup mängudele Kuressaares 4. ja 5. märtsil. Nagu alati tasub viirushaiguste hooajal kinni pidada väga täpselt hügieeninõuetest. Et seda lihtsam teha oleks paigaldame ka spordihoonesse käte desinfitseerimisvahendid. Olete kõik oodatud mängudele! Et inimesed saali ära mahuksid paigaldame eraldi lisatribüüni," kuulutas Saaremaa meeskond vahetult enne suurmänge Facebooki postitatud teates.