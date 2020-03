JUHTKIRI ⟩ Juba kohal

Kas seda oleks saanud kauem mere taga hoida? Kes teab. Siinsed inimesed ei ela ju isolatsioonis, vaid reisivad ja suhtlevad teistega. Samuti käivad mandril elavad inimesed ja välismaalased saartel. Kustkaudu kurikuulus koroona Saaremaale jõudis – kes seda öelda oskab. Küll aga on teada, et kaks saarlast on esimesed inimesed Eestis, kellele viirus toodi otse haiguskoldest koju kätte.