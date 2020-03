AARE RÜÜTEL ⟩ Riik – see oleme meie?

SA Kadunud arvelduskonto number on kodulehe kaudu küll leitav, aga jah, lihtsal viisil pole hetkel veel kopeeritav. Lisan ta siia inimeste jaoks, kellel on tõsine soov minna riigi bürokraatiast mööda ja meie pangakonto siiski välja otsida.

EMTA: Sihtasutus Kadunud ei reageerinud meie kirjale

"Organisatsioonidel ei olnud ega ole ka tulevikus kohustust meile oma arveldusarve numbrit annetuste jaoks anda," kommenteerib Aare Rüütli arvamusavaldust maksu- ja tolliameti kommunikatsioonijuht Gea Otsa.

Meile teadaolevalt sai SA Kadunud info õigel ajal kätte, kuid jättis kahjuks maksu- ja tolliameti kirjale reageerimata. Seda on Aare Rüütel ka oma Facebooki seinal kommentaarides ise kinnitanud.

Hakkasime soodusnimekirjas olevatelt organisatsioonidelt annetuste nimekirja jaoks pangakonto andmeid koguma möödunud aasta novembrist. Kõik said e-kirja teel juhendi, kuidas edastada oma pangakonto andmed, et need jõuaksid tuludeklaratsioonis nähtavasse nimekirja. Lisasime info ka maksu- ja tolliameti kodulehele. Tähtajaks esitas oma pangakonto andmed meile ligi tuhat, esitamata jättis aga 1500 organisatsiooni. Organisatsioonidel ei olnud ega ole ka tulevikus kohustust meile oma arveldusarve numbrit annetuste jaoks anda, lõplik otsus ja valik jääb igale organisatsioonile endale.

Siiski – kui organisatsiooni arveldusarvet ei ole, ei tähenda see, et ei saa annetada. Inimene võib soovi korral ise arveldusarve numbri sisestada. Loodame aga siiski, et ka ülejäänud organisatsioonid järgmiseks aastaks meile oma kontonumbrid esitavad, see aitab kindlasti heategevuskultuurile Eestis kaasa.